Vídeo impressionante flagra espécie rara de “polvo transparente” que vive no Oceano Pacífico

Um vídeo impressionante flagrou recentemente uma espécie rara de “polvo transparente” que vive no Oceano Pacífico.

De acordo com as informações, a expediçãoSchmidt Oceanic Institute capturou as imagens inéditas a 651 metros de profundidade.

Este polvo, que mede 45 cm de comprimento, incluindo os tentáculos, leva o nome de sua incrível capacidade de ficar transparente.

Sua espécie é muito difícil de ver, por isso são considerados um dos cefalópodes menos estudados.

Já que a maioria deles chegou aos cientistas, após serem extraídos de estômagos de grandes predadores marinhos.

O animal, conhecido como “polvo de vidro”, nadava a 5 km de Sydney, na Austrália. Confira registro:

