Lutadora de MMA usa vibrador para provocar rival durante apresentação; assista

Se você conhece um pouco de MMA, possivelmente deve concordar que o momento em que os lutadores são apresentados é em sua maioria um instante de tensão em que ambos os rivais tentam “amedrontar” o oponente, certo?

E para quem está curioso, um registro recente compartilhado no Twitter mostra uma situação inusitada e que precisou de ajuda para não terminar em algo grave.

Na gravação, que superou as 3,5 milhões de visualizações no Twitter, é possível acompanhar o momento em que a lutadora polonesa Ewa Brodnicka tenta provocar sua rival, Aniela Bogusz, colocando um vibrador em seu rosto.

Leia também estas notícias:

Como se pode ver ao analisar as imagens, Aniela, que é digital influencer e discute sobre temas eróticos em seus perfis, não gostou nada da provocação de sua rival e com isso arremessou o vibrador carregado por sua oponente. Ambas as lutadoras foram contidas com a ajuda de funcionários do local para evitar maiores agressões.

Por fim, sobre a luta, que aconteceu no último fim de semana, Bogusz levou a melhor e ganhou após o terceiro round.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

(Com Uol).

Co za prezent od Ewy Brodnickiej dla „Lil Masti”! 🤯🤯🤯



📺 PPV na https://t.co/hP17a9FyPo pic.twitter.com/ubrr3BEkcE — HIGH League (@HIGHLeaguePL) August 27, 2021

Além do registro do MMA, que tal conferir mais uma notícia?