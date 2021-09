Câmera flagra momento em que ursos entram em quintal de residência e são expulsos por cachorro; assista

Este é o típico registro que muitos podem dizer: “Ainda bem que gravou, senão ninguém iria acreditar”. E aos que estão curiosos, uma câmera de segurança filmou uma cena envolvendo dois ursos e um cachorro.

No vídeo, que superou as 90 mil visualizações em apenas duas horas de publicado, é possível acompanhar o momento em que dois ursos que estão no quintal de uma residência são surpreendidos por um buldogue francês.

Isso também pode te interessar:

Ao analisar as imagens, pode-se notar que embora o tamanho evidentemente maior dos ursos, isso não foi algo que intimidou o doguinho que fez com que os ambos deixassem o local, um deles pulando uma cerca.

Por fim, não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e nem em relação ao local em que o fato ocorreu.

#LembreDisso

Caso se depare com alguma situação na qual encontre um animal selvagem fora de seu habitat, mantenha distância e acione imediatamente o serviço de proteção.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

E então, além do registro da câmera de segurança, que tal conferir mais um vídeo?