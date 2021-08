Vídeo mostra mergulho com sucuri gigante; diversas aparições desta cobra chamaram a atenção

*🚲🐍Sucuri se enrola na roda de bicicleta de morador no interior de Roraima; VÍDEO.* 📅Em:27/08/2021 '🚲🐍Só filmando mesmo pra acreditar', disse pedreiro Alaelcio Coutrin, de 48 anos, que filmou cena inusitada em Mucajaí, cidade no Sul do estado. 🚲Sucuri se enrola na roda de bicicleta, em Roraima.🐍 🚲🐍Uma sucuri surpreendeu moradores ao se enrolar na roda de uma bicicleta na manhã desta sexta-feira (27) em Mucajaí, região Sul de Roraima. Incrédulo, um morador que passava pela rua e viu a cena, registrou em vídeo: "só filmando mesmo para acreditar", disse. 🚲🐍O caso foi em uma rua que passa pelo igarapé Samaúma. A sucuri se enrolou quando o morador passava tranquilamente pela rua, contou o pedreiro Alaelcio Coutrin, de 48 anos, responsável pelo flagrante amazônico. 🚲🐍As imagens feitas por Alaelcio mostram os moradores analisando a situação sem saber como lidar. "Pega na cabeça e puxa", sugere um deles. "🚲🐍Vi as pessoas reunidas, fui ver o que era e a cobra tinha se enrolado na bicicleta. Eu não conheço o dono [da bicicleta] mas sei que estavam lá tentando tirar", contou o pedreiro. No vídeo, ele ainda afirmou: "o caba foi passar de bicicleta e a 'sucurizona' foi e entrou na roda (sic)". 🚲🐍Ele relatou que nunca havia visto uma situação assim, por isso decidiu fazer o vídeo para registrar "o momento raro". Coincidência – ou não – o caso inusitado aconteceu próximo ao "Sucury Bar". "🚲🐍Trabalho no interior e a gente sempre vê muita cobra por aqui, cascavel, sucuri, jiboia, jararaca. Mas foi uma experiência muito espantosa, pois na cidade a gente não costuma ver essas coisas, ainda mais dessa forma", disse. 🚲🐍O pedreiro não ficou no local a tempo para acompanhar o desfecho da situação, mas disse que havia algumas pessoas da prefeitura ajudando. O G1 tentou contato com a Prefeitura de Mucajaí mas não obteve resposta. 🚲🐍Na avaliação do biólogo e pesquisador da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Artur Alves, trata-se de sucuri com cerca de 1,5 metros, ainda na fase juvenil. Ele orienta que, embora não seja uma cobra peçonhenta, moradores evitem tocá-la. 🚲🐍É recomendado não "estressá-la com manuseio desnecessário e chamar os bombeiros para realizar um resgate seguro". Caso ocorra de encontrar uma sucuri no ambiente natural, de acordo com o biólogo, basta deixar a serpente "seguir caminho e evitar chamar atenção". 🌻👩🏽‍💻https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/08/27/sucuri-se-enrola-na-roda-de-bicicleta-de-morador-no-interior-de-roraima-video.ghtml