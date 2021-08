Vídeo mostra luta por sobrevivência de antílope ao ser atacado por grupo de cães selvagens; ‘devorado vivo’

Compartilhado pelo perfil do Instagram @latestkruger, um vídeo traz um exemplo claro de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Para quem ficou curioso, o registro, que soma mais de 120 mil visualizações desde que foi publicado, flagra o momento em que um Bauala é encurralado por um grupo de cães selvagens e tenta de todas as formas sobreviver.

E embora a versão disponível no Instagram tenha um corte em um determinado momento, o que poderia facilmente deixar a dúvida se o antílope conseguiu escapar, a versão completa publicada no YouTube revela que a presa (Bauala) foi devorada viva pelo grupo de cães selvagens.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

