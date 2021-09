Um vídeo impactante registra a reação violenta de um homem ao ser pedido para usar uma máscara de proteção.

O incidente aconteceu no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, como detalhado pelo site CNN.

Como é possível ver nas imagens, o registro mostra a reação de um homem que foi repreendido por não usar máscara.

A medida é importante para prevenir infecções por COVID-19, principalmente em locais fechados.

Reprodução

Vídeo impactante registra reação violenta de homem ao ser pedido para usar uma máscara de proteção em aeroporto

Diante do olhar de todos, o indivíduo reagiu com gritos e tentativas de golpes, além de agredir parte dos móveis do local.

Ainda de acordo com as informações, logo depois ele foi preso. Confira o momento: