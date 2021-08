Polvo fêmea joga conchas nos machos após tentativa de acasalamento

Equipes de pesquisa observaram o comportamento agressivo de algumas polvos fêmeas. Elas foram observadas jogando lodo, conchas e algas nos machos quando recebiam tentativas indesejadas de acasalamento.

Segundo notícia divulgada pelo site Independent, as imagens capturaram os animais na costa da Austrália. Através delas, os pesquisadores identificaram o “uso coordenado dos braços, teia e jatos de água do sifão, resultando no lançamento de materiais à força, as vezes atingindo outros polvos”.

Este tipo de comportamento já foi estudado anteriormente por pesquisadores de diversos países. A conclusão foi de que ele aparece com maior frequência quando se trata das fêmeas da espécie.

Imagens capturadas em dezembro de 2016 mostraram uma polvo fêmea realizando 10 lançamentos em direção a um macho que tinha tentado acasalar com ela por diversas vezes.

Estes estudos foram divulgados por meio de um artigo científico intitulado: “Na linha de fogo: lançamento de detritos por polvos selvagens”.

Comportamento atípico para um polvo

Ainda no artigo publicado, são descritos comportamentos de esquiva por parte dos machos. “Em quatro casos o macho se abaixa durante o arremesso. Nos primeiros dois casos o polvo abaixou-se após o lançamento e nos dois últimos, ele se abaixou antes, enquanto a fêmea se preparava para lançar”.

Alguns comportamentos de defesa, como levantar os tentáculos, também foram identificados como resposta aos arremessos. Em alguns momentos peixes foram atingidos pelos disparos.

Mesmo após serem atingidos pelas conchas, os polvos não foram observados respondendo aos ataques de forma agressiva.

Este tipo de comportamento geralmente não é algo comum em animais. Mas os pesquisadores afirmam: “O lançamento de material por polvos selvagens é comum, pelo menos neste local de estudo. Esses arremessos são feitos reunindo o material, segurando nos braços e o expelindo sob pressão”.

Eles também destacam que o arremesso realizado por esta espécie é diferente do arremesso feito por humanos, uma vez que não envolve o uso de força dos tentáculos. Com isso, foi possível concluir que os polvos fazem parte da seleta lista de animais que arremessam ou impulsionam objetos em direção a outros animais.