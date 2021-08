Mulher confunde teste de Covid com teste de gravidez e parabeniza amiga pelo resultado positivo

Uma mulher se viu em meio a uma troca de mensagens um tanto quanto diferente. Sua amiga confundiu o teste de Covid positivo com um anúncio de gravidez.

Segundo o The Mirror, Helen Phillips enviou uma foto dos testes de fluxo lateral para uma amiga, que é médica, e se mostrou decepcionada por perder eventos de trabalho devido ao resultado positivo.

Nas mensagens trocadas entre as mulheres, a amiga de Helen questionou se ela estava feliz, mensagem a qual ela respondeu com: “Sobre ter Covid? Não estou em êxtase com isso, mas contanto que os sintomas permaneçam menores”.

Foi neste momento que o engano foi revelado: “Oh!! Achei que fossem testes de gravidez”, esclareceu a mulher.

Apesar de acreditar que seus amigos não esperassem um anúncio de gravidez desta forma, ela disse que o engano é compreensível. “Os testes devem ser bastante semelhantes, porque acho que já vi outras pessoas online cometerndo esse erro”, declarou.

Ela ainda reforçou que, caso estivesse grávida, não iria anunciar desta forma. “Eu pensei que ela me conheceria bem o suficiente para saber que eu não iria anunciar minha gravidez com uma foto dos testes de xixi”.

Ela confundiu o teste de Covid com testes de gravidez

Helen disse que estava planejando um evento de trabalho durante meses e revelou ter testado positivo para Covid-19 no dia anterior ao evento.

Quando leu a pergunta de sua amiga, questionando se ela estava feliz, seu primeiro pensamento foi: “Meu Deus, ela é médica. E se eles estabeleceram que o Covid interfere nos níveis de felicidade e no quanto isso interfere na evolução do Covid?”.

“Não pude acreditar que ela não entendeu pelas fotos do teste de Covid”, disse Helen. “Achei que ela deveria reconhecer estes testes por trabalhar em um hospital. Mas, aparentemente, eles não veem muitos testes deste tipo, mas veem muitos testes de gravidez”.

Após se desculpar pela confusão, a amiga de Helen esclareceu: “Eu realmente não pensei muito nas fotos do teste para ser honesta, estava meio sonolenta e somos melhores amigas há anos, é o tipo de coisa que ela faria. Quando percebi que eram testes de Covid, acordei de tanto rir”.