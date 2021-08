Mãe afegã desembarca aos prantos em aeroporto do Reino Unido

Centenas de crianças refugiadas chegaram ao Reino Unido acompanhadas pelos seus pais. Uma mãe afegã desembarcou aos prantos com seu bebê no colo, enrolado em um cobertor amarrado por um barbante. Alguns bebês chegaram com fraldas utilizadas por dias seguidos.

Conforme divulgado pelo The Mirror, muitas das crianças foram recebidas com brinquedos para aliviar a tensão, enquanto outros foram carregados nos braços pelos seus pais. Muitos estavam aflitos para trocar as fraldas de seus filhos, usadas há dias.

Voluntários da Cruz Vermelha receberam os refugiados que desembarcaram no Reino Unido. As crianças receberam brinquedos e livros de atividades para entretê-las enquanto aguardavam a transferência para o um hotel onde permanecerão em quarentena pelos próximos 10 dias.

Voluntários fizeram o acolhimento de refugiados que chegaram aos aeroportos do Reino Unido

Ru Shepherd, voluntária da Cruz Vermelha, tem auxiliado na recepção dos refugiados no Aeroporto de Manchester. Além de realizar um primeiro acolhimento, eles distribuem água, refeições quentes e cobertores aos refugiados.

“Estávamos lá para garantir que eles soubessem estar seguros, para entregar água, alimentos e uma muda de roupa”, disse Ru. “Pode ser algo tão simples como uma garrafa de água e algumas meias e sapatos”.

A voluntária também informa que muitos dos refugiados usavam a mesma roupa há vários dias. “Eles estavam confusos e exaustos. Todos, incluindo crianças, estavam tão gratos. Eles foram educados e simplesmente gratos”.

Segundo Ru, os refugiados também foram instruídos sobre os próximos passos no novo país. “Disseram o que aconteceria a seguir, para onde iriam e onde estavam”. Para ela, o clima no aeroporto entre os passageiros era sombrio e silencioso. “Acho que eles não sabiam o que esperar”.

A Cruz Vermelha foi uma das diversas instituições que prestaram apoio aos recém-chegados nos voos de resgate aos refugiados.