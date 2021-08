Homem processa pais em mais de R$ 150 mil por jogarem fora sua coleção de filmes pornográficos; e ele ganhou

David Werking, um homem de 43 anos, morador dos Estados Unidos, processou os pais com uma soma de $30 mil (dólares) — o equivalente a mais de R$ 150 mil, câmbio de 31-08-2021, às 8h40, horário de Brasília — após estes jogarem fora sua coleção de brinquedos sexuais e filmes pornográficos.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Mega Notícias, Werking estava passando por um processo de divórcio, quando precisou ir morar com os pais e tudo aconteceu. E embora eles acreditassem que esta decisão não teria impacto, foram surpreendidos com a ação judicial do filho.

Como o juiz definiu a acusação?

Com uma decisão publicada após 8 meses de David ter ganho o processo em dezembro do último ano, o juiz federal Paul Maloney relatou que os pais não tinham o direito de se desfazer dos itens pessoais do filho, como revistas e coleção de filmes, e por isso a vitória de Werking nesta ação judicial.

Afinal, quantos objetos havia nesta coleção descartada pelos pais?

Estamos falando de 1.605 títulos entre fitas VHS e DVDs que os pais jogaram fora.

Por fim, além do valor fixado na condenação, os pais tiveram que arcar com as custas judiciais do filho, que têm um total de $14.500 — Mais de R$ 75 mil.

