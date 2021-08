Casal é encontrado morto lado a lado; investigações apontam para um caso de feminicídio

Maddie Durdant-Hollamby e Benjamin Green foram encontrados mortos lado a lado em uma casa na região de Kettering. Os policiais foram acionados na última sexta-feira após vizinhos relatarem uma denúncia de preocupação com o bem-estar. Ao chegarem na casa encontraram o casal sem vida em um provável assassinato seguido de suicídio.

Segundo notícia divulgada pelo The Mirror, a polícia de Northamptonshire acredita que Maddie tenha sido morta por Benjamin, que em seguida atentou contra a própria vida. No momento a polícia não acredita ter uma terceira pessoa envolvida no caso.

Benjamin era curador da equipe de caridade contra o câncer “Team Mikayla” e ocupava o cargo de Diretor de Marketing em uma empresa. O presidente não executivo da companhia confirmou que Benjamin era seu funcionário.

Segundo um amigo do casal, “Bem e Maddie estão juntos há cerca de dois anos e estão muito felizes. Eles recentemente estiveram no exterior de férias e ele acabou de ser promovido no trabalho. Eles tinham tudo a seu favor e tudo para viver bem”.

Familiares do casal se pronunciaram nas redes sociais

Foram feitos diversos tributos ao casal nas redes sociais. A mãe de Maddie, Rachel, se pronunciou no Facebook.

“Estas são as palavras mais difíceis que já tivemos que escrever. Nossa linda Maddie se foi. Ela desenvolveu suas próprias asas e foi voar com os anjos. Vinte e dois anos amando essa garota incrível nunca serão o suficiente, pensamos que tínhamos uma vida inteira pela frente”, escreveu Rachel.

Após anunciar a identidade de Benjamin, a polícia se pronunciou: “Os policiais que investigam o assassinato de uma mulher em Kettering identificaram o homem encontrado morto no mesmo local como Benjamin Green.

Os corpos foram encontrados em uma casa em Slate Drive após uma denúncia de preocupação com o bem-estar de Maddie Durdant-Hollamby. Após as investigações iniciais, a polícia descartou a possibilidade de uma terceira pessoa envolvida no crime.

As pesquisas e análises referentes ao caso permanecem em andamento.