Comoção na Turquia depois que foi divulgado que o tiktoker Kubra Dogan, de 23 anos, morreu após cair de um prédio de 50 metros de altura.

Como detalhado pelo site Meganoticias, o incidente ocorreu enquanto o jovem gravava um vídeo para sua rede social.

Segundo o site do Daily Mail, a situação ocorreu depois que a jovem subiu ao telhado do prédio onde estava visitando a prima e quando quis capturar o pôr do sol e colocar os pés no telhado, a estrutura cedeu e sofreu uma queda de 50 metros de altura.

Vídeo registra momento em que manada de cervos cruza estrada e acaba colidindo com esportivo em alta velocidade

Ainda de acordo com as informações, o momento chocante foi registrado no vídeo que seu primo gravou.

50 metros de altura: tiktoker morre após cair de prédio durante gravação de vídeo

A família de Dogan disse que o vídeo será usado para processar os empreiteiros responsáveis ​​pela construção do prédio.

“Não vamos deixar assim. Assim que o menino põe o pé no chão, o painel se quebra e cai ”, enfatizou o tio do jovem. Confira:

Reprodução

LEIA TAMBÉM: