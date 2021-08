Mulher entra em trabalho de parto durante uma festa; teste de gravidez feito horas antes deu negativo

Lorna Goodings, de 25 anos, descobriu que estava grávida no momento em que entrou em trabalho de parto. Ela estava em uma festa poucas horas antes e chegou até mesmo a fazer um teste de gravidez, que deu negativo.

Segundo reportagem publicada no The Mirror, os médicos convenceram Lorna de que sua barriga inchada era apenas um efeito colateral do implante de anticoncepcional. No entanto, quando a jovem começou a sentir dores extremamente fortes durante uma festa, foi levada às pressas para o hospital, onde descobriu estar em trabalho de parto.

Após quatro horas, ela deu à luz sua segunda filha, uma menina chamada Daphne. “Eu não consegui acreditar, foi um choque enorme, mas ela é simplesmente incrível”.

A surpresa com a gravidez foi tão grande que Nick, companheiro de Lorna, não pode se juntar a ela para o parto por estar em uma noite de folga com seus amigos. O casal agora tem duas filhas, com menos de 13 meses.

Gravidez surpresa

Lorna relatou ter se “sentido péssima durante meses” e ter notado um inchaço anormal em sua barriga, mas estava convencida de que não estava grávida. “Eu fui até o clínico geral e ele não achou que fosse uma gravidez. Fiz o teste e deu negativo”, relata.

Na época, ela atribuiu a ausência do período menstrual a um efeito colateral do implante anticoncepcional. Como o ganho de peso pode ser um efeito colateral do implante, os médicos disseram que poderia ser um inchaço causado por retenção de líquido e a aconselharam a tentar emagrecer.

“Eu fazia longas caminhadas e tentava ativamente fazer com que meu peso mudasse, na esperança de que isso ajudasse com o desconforto”, declarou.

Após sentir dores durante o dia do parto, Lorna decidiu fazer um teste de gravidez pois imediatamente lembrou das dores sentidas no parto de Vivienne, sua filha mais velha. “Eu estava com dor o dia todo e pareciam contrações, então eu realmente fiz um teste de gravidez, mas deu negativo”.

Somente ao chegar no hospital de Northampton foi que os médicos a examinaram e identificaram que ela estava em trabalho de parto.

”Nick estava a uma hora de distância e bêbado com seus amigos enquanto tudo isso acontecia, então eu só contei a ele depois de dar à luz. Ele ficou muito chocado e arrasado por não poder estar lá”, relata Lorna.

Por sua vez, Nick declarou: “Foi um choque enorme e algo que nenhum de nós jamais imaginou que pudesse acontecer, especialmente porque éramos cuidadosos. Felizmente ela é saudável e bonita, mas as coisas poderiam ter sido muito piores. Estamos muito gratos”.