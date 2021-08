Imagens impressionantes mostram o momento exato em que o Furação Ida atinge um hospital

Enfermeiras do Ochsner Healt e Ochsner Main, hospitais em Nova Orleans, capturaram em vídeo o momento exato em que os prédios foram atingidos pelo Furacão Ida. O furacão atingiu os Estados Unidos por volta das 11:55 horas deste domingo, com rajadas de vento de até 260 Km. Ele foi classificado como sendo um furacão de categoria 4.

Conforme divulgado pelo Daily Mail, o olho do furacão possui 27 quilômetros de diâmetro. Sua passagem está causando diversas inundações, destelhamentos, quedas de energia e diversos riscos à população. Até o momento, um homem de 60 anos foi registrado como a única vítima fatal do furacão.

Christiane Gottbrath compartilhou um stories em seu Instagram mostrando o momento em que olhava pela janela do hospital Ochsner Health, localizado em um subúrbio de Nova Orleans. É possível ver o momento exato em que o telhado de um dos prédios do complexo hospitalar começa a se quebrar com a passagem do furacão, arremessando destroços na direção da janela por onde ela capturava o vídeo.

Vídeo compartilhado pela enfermeira mostra pedaços do teto do hospital voando – Instagram @chrissyinthesun

Outro vídeo impressionante foi feito por Brandon Griffin e compartilhado por um amigo no Twitter. Nas imagens é possível ver pedaços gigantes do telhado voando próximos a janela onde Brandon gravava as imagens.

Segundo a administração do hospital, os danos foram referentes a claraboias quebradas que levaram a inundações nas escadarias do hospital. Apesar das imagens impactantes, não foram identificados feridos no hospital.

Imagens mostram destroços do teto de hospital voando com a chegada do furacão Ida – Twitter @BsummsSLU

Furacão Ida atinge Nova Orleans deixando milhares sem energia elétrica e acesso ao socorro

Enquanto o furacão atingiu os hospitais da região, médicos e enfermeiras permanecem cuidando dos pacientes. Foram identificados danos ao telhado e vazamentos de água nas instalações do complexo hospitalar, mas sem danos estruturais relevantes.

Warner Thomas, presidente e CEO da Ochsner Health declarou: “Há pedaços de telhado caindo em muitas de nossas instalações”. Segundo ele, a maioria das instalações do complexo possuem suprimentos para até dez dias, junto a geradores que garantem o funcionamento elétrico das instalações. Alguns também possuem acesso a poços de água.

🔴 ASSISTA: Fortes ventos do furacão Ida arrancam parte do telhado de um hospital de Luisiana, nos Estados Unidos. pic.twitter.com/jvfJ8ijts2 — Mundo News (@Mundo__News) August 30, 2021

Alguns pacientes de hospitais menores foram evacuados antes da chegada do furacão. Evacuações também serão realizadas em outros dois hospitais assim que as condições climáticas permitirem.

MUNDO – Intensas rajadas de vento na costa da Luisiana-EUA. A força do furacão #Ida é impressionante. pic.twitter.com/rA2LdOHntW — joeser monteiro (@JoeserM) August 30, 2021

Foi registrada uma falha elétrica em um gerador da Unidade de Terapia Intensiva do Sistema de Saúde Regional de Thibodaux. Por conta desta falha, a equipe do hospital precisou transferir emergencialmente os pacientes para outra ala da instituição. Eles foram transportados com ventilação manual até serem realocados em uma ala com energia elétrica.

Confira também:

Os danos causados pelo furacão Ida chegaram a ser comparados com os gerados pelo furacão Katrina anos atrás. Espera-se que o clima na região apresente melhoras ao longo desta segunda-feira.