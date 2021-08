Gravação impactante mostra momento em que leão ataca brutalmente filhote de hiena; veja

Compartilhada pelo perfil do Instagram Nature Is Metal, uma gravação tem repercutido entre os internautas e traz mais um exemplo de como funciona a vida selvagem. Aos que estão curiosos, o registro flagra o momento em que um leão ataca um filhote de hiena.

Na gravação, que em poucos dias de publicada superou as 390 mil visualizações, é possível ver que dois leões estão em cena, quando um deles corre em direção a um filhote de hiena e então o ataca.

E devido ao ataque do felino que foi na região do pescoço e pelo seu evidente tamanho superior, embora o vídeo tenha um corte, acredita-se que a pequena hiena não conseguiu escapar com vida.

Gravação é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Lembre-se que embora as imagens possam ser consideradas fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

