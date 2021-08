Uma mãe protagonizou um ato heróico após salvar seu filhinho de cinco anos das garras de um puma nos Estados Unidos.

Tudo ocorreu enquanto o mais novo brincava no quintal de sua casa, como detalhado recentemente pelo site Meganoticias.

O grave incidente ocorreu na manhã de quinta-feira na pequena cidade de Calabasas, no estado da Califórnia.

Um puma de 30 quilos atacou o menino no jardim da frente de sua casa, arrastando-o por cerca de 40 metros.

A mãe, percebendo a dramática situação, “saiu correndo de casa e começou a espancar o puma com as próprias mãos e o afastou do filho”, conforme indica RT.

‘Ato heroico’: mulher luta com as próprias mãos contra puma para salvar filho de 5 anos

Infelizmente, o menino sofreu ferimentos graves na cabeça, pescoço e parte superior do tronco.

Ainda de acordo com as informações, atualmente já está estável em um hospital de Los Angeles.

“A verdadeira herói desta história é a mãe, porque sem dúvida ela salvou a vida de seu filho”, disseram as autoridades.

Reprodução

Com informações do site Meganoticias

