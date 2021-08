Um vídeo que mostra uma ‘água-viva voadora não identificada’ causou pânico entre moradores na Rússia recentemente.

Como detalhado pelo site ​New York Post, moradores da região russa de Amur Oblast avistaram uma estranha figura rodopiante no céu no mês passado, que não puderam identificar o objeto.

Os usuários não puderam deixar de especular as origens do objeto em queda, uma vez que meteoritos não são uma ocorrência incomum na área do leste da Rússia.

Como informado pela página, outros, entretanto, sugeriram que seria algo estritamente terrestre.

Vídeo de ‘água-viva voadora não identificada’ causa pânico entre moradores na Rússia

“Isso é um foguete”, disse um deles, junto com outros que especulam que a fumaça foi produzida pela queima de lítio, um ingrediente do propulsor do foguete.

Ainda de acordo com as informações, de fato, vários testes de lançamento ocorreram recentemente na região onde o vídeo foi gravado. Confira (também neste link):

Com informações do site New York Post

