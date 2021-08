Suspeito de cometer assassinatos é encontrado gravemente ferido

A polícia metropolitana de Londres acredita ter localizado o homem suspeito de ter assassinado duas pessoas a facadas nos últimos dias. Ele foi encontrado ferido dentro de uma barca em um canal na região oeste de Londres.

Depois que dois corpos foram encontrados em endereços separados em Westminster, centro de Londres, foi iniciada uma caçada em busca de Lee Peacock, suspeito de ter cometido os crimes. A polícia local chegou a oferecer uma recompensa de 2000 libras para aqueles que fornecessem informações sobre o suspeito.

Conforme noticiado pelo The Mirror, a polícia metropolitana acredita que o homem encontrado ferido é Peacock.

As mortes de Sharon Pickles e Clinton Ashmore estão sob investigação. O suspeito do assassinato é Peacock, que desde o dia do crime vem sendo procurado pela polícia. Imagens do circuito de segurança, que apontam para o suspeito, foram divulgadas recentemente.

Suspeito foi encontrado em uma barca

A polícia metropolitana divulgou um comunicado sobre a localização do homem ferido. “Os policiais visitaram uma barca de canal nas proximidades da Avenida Ferrymead, como parte de uma investigação em andamento.

No local indicado foi encontrado um homem ferido com gravidade, que os policiais acreditam ser Lee Peacock. Ele já foi citado como pessoa de interesse no caso dos assassinatos em Westminster”.

O comunicado também reforça a gravidade dos ferimentos sofridos pelo homem. Acredita-se que eles tenham sido feitos pelo próprio suspeito. Ele foi removido para o hospital com auxílio de paramédicos e da equipe de resgate aéreo. Até o momento, o suspeito permanece em estado gravíssimo, com possibilidade de morte.

As investigações seguem em andamento.