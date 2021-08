Marido é o principal suspeito pela morte da esposa

Mark Barrott foi preso em Elgin, na Escócia, quatro dias após supostamente assassinar sua esposa, a enfermeira Eileen Barrott. A mulher foi encontrada morta na casa do casal em West Yorkshire. O suspeito será levado de volta a cidade onde ocorreu o crime para ser submetido a interrogatório.

Conforme notícia divulgada pelo The Mirror, um porta-voz da polícia de West Yorkshire se pronunciou sobre a prisão.

“Um homem procurado como suspeito pelo assassinato de sua esposa foi preso na Escócia. Mark Barrott foi detido por oficiais da polícia. Ele está preso sob a suspeita do assassinado de sua esposa, Eileen Barrott”.

Após a declaração, a oficial responsável, Vanessa Rolfe, estendeu seus agradecimentos para a equipe policial e civis que auxiliaram na prisão do suspeito encaminhando informações que ajudaram no processo de investigação, localização e prisão do homem.

O suspeito já havia sido visto em locais próximos

Nos últimos dias, informações sobre o paradeiro de Barrott mostraram que ele passou pelas regiões de Edimburgo e Aberdeen. Imagens do homem foram registradas pelos circuitos de vigilância da região.

A equipe de emergência foi chamada a casa dos Barrot após um chamado informando que Eileen havia sofrido “ferimentos graves”. Os vizinhos do casal disseram que o casal morava na casa há quase 20 anos.

Eileen foi descrita como uma funcionária “dedicada” e mãe de dois filhos. Uma amiga, que não quis ser identificada, disse: “Ela era muito gentil, tinha um sorriso lindo. No entanto parecia estar sempre nervosa. Ela era a pessoa mais legal, mas era muito tímida”.