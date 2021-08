Aposentada tem ataque cardíaco depois de adolescentes jogarem peras em sua casa

Lesley Cubbon, de 73 anos, estava em casa quando jovens colheram peras no jardim do vizinho e começaram a atirá-las contra sua casa enquanto ofendiam seu marido. Em menos de 15 minutos, aposentada ligou três vezes para a polícia. Ela chegou a dizer que teria “um maldito ataque cardíaco antes que os jovens parassem”. Lesley faleceu pouco tempo após a chegada da polícia.

Conforme noticiado pelo Metro UK, durante as ligações a aposentada demonstrou “desespero e frustração em sua voz”. Os policiais chegaram à casa, localizada em Onchan na Ilha de Man, alguns minutos após a última ligação de Lesley.

Eles falaram com alguns adolescentes que negaram estar envolvidos no caso. O marido de Lesley a encontrou no chão do banheiro depois de ela ter desmaiado. Os paramédicos foram chamados, mas a aposentada foi declarada morta no local.

Um ataque cardíaco levou a morte de aposentada

A legista responsável pelo caso, Jayne Hughes, determinou que a morte de Lesley foi em decorrência de causas naturais. Um ataque cardíaco provocado pelo bloqueio de uma das artérias de seu coração, também conhecido como isquemia do miocárdio.

Para ela, o “estresse e a frustração” gerados pelo ataque com peras tiveram papel significativo na morte da aposentada.

Lesley e seu marido vinham tendo problemas constantes com os adolescentes há vários anos. Ela já havia dito à polícia estar “farta e cansada do comportamento vergonhoso” dos jovens. As coisas pioraram no ano passado.

As autoridades locais vêm tentando combater este tipo de comportamento com a instalação e vigilância de câmeras de segurança ao redor da área. A legista disse que foi “lamentável” a falta de providências anteriores a morte da aposentada.