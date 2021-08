Papagaio rouba celular e registra todo o passeio aéreo

Quando falamos sobre assaltos, possivelmente a primeira ideia que vem à sua mente é a de um indivíduo que aborda uma pessoa e então leva seus pertences, certo? Contudo, um vídeo divulgado recentemente no Twitter pelo usuário @fred035schultz mostra uma situação em que um papagaio foi o protagonista.

Se você ficou curioso sobre esta participação, nas imagens, que tiveram mais de 1 milhão de visualizações em apenas 3 dias de divulgadas, é possível conferir uma criança tentando alcançar a ave, enquanto ela segue com o telefone e registra todo o “passeio aéreo”.

Com quase 2 minutos, pode-se acompanhar todo o trajeto que o papagaio faz, até que se detém em cima de um veículo.

Estas sugestões também podem te interessar:

E embora a ave tenha parado em cima do carro, momento este em que a gravação é finalizada, não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e nem como foi o encontro do garoto com o papagaio travesso.

Mas e então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Parrot takes the phone on a fantastic trip. 😳🤯😂🦜 pic.twitter.com/Yjt9IGc124 — Fred Schultz (@fred035schultz) August 24, 2021

Além do caso do papagaio, que tal conferir outro registro?