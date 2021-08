Mãe se desespera ao descobrir que a namorada de seu ex furou as orelhas de sua filha sem autorização

Uma mãe ficou indignada após descobrir que sua filha teve as orelhas furadas enquanto passava uma semana junto a seu pai e a namorada dele. Durante as férias, a menina furou as orelhas sem o conhecimento ou permissão de sua mãe e de seu pai. Os furos foram feitos pela namorada do homem.

Conforme notícia divulgada pelo The Mirror, a mulher desabafou no fórum Mumsnet sobre o ocorrido. “Estou sendo irracional por estar chateada e com raiva porque a namorada do meu ex furou as orelhas da minha filha?”, disse.

Ela explicou que notou os furos depois de achar o comportamento da filha um tanto quanto diferente. “Ela chegou em casa e estava escondendo as orelhas atrás dos cabelos, além de parecer muito envergonhada. Eu a coloquei no colo, dei um abraço e percebi que suas orelhas estavam furadas”.

A mulher ainda relatou que seu ex ficou surpreso ao descobrir que a filha havia furado as orelhas. “Ele não tinha ideia e teve que perguntar a sua namorada. Aparentemente, a namorada foi à loja com minha filha e pensou que seria algo legal para fazerem juntas”.

Mãe não foi consultada sobre furos nas orelhas

Ao escrever seu desabafo, a mulher mostrou estar extremamente chateada. “Os brincos são apenas bijuterias e agora preciso levá-la até um local adequado para ter certeza de que o furo está limpo e cicatrizando corretamente”.

A mãe também alega nunca ter conversado com a filha sobre furar as orelhas e disse ter sido pega de surpresa com os furos. Ela acrescentou que a menina está muito animada com os brincos e que por esse motivo não contou a ela que estava chateada.

Mais de 300 pessoas reagiram a publicação da mulher, muitos dos comentários eram de apoio. Um deles disse: “Eu ficaria furioso! Pelo menos seu ex está se desculpando por isso. Eu ficaria tentada a processá-la por agressão a um menor, mas isso pode ser exagero. Ao menos reclame com a loja por terem permitido que um menor tivesse as orelhas furadas com a permissão de alguém que não é seu responsável legal”.

Por sua vez, outro usuário acrescentou: “Não acho que o problema esteja em furar as orelhas. O problema está no fato de que a namorada do pai de sua filha fez isso sem pedir permissão a um dos pais da criança. Mesmo que ele soubesse essa deveria ter sido uma decisão dos dois pais”.