Cão e gato são melhores amigos e passeiam juntos todos os dias

Ao levar seu cachorrinho Benji para passear perto de sua casa em Cambridgeshire, Sarah Hunt percebeu que um gatinho os estava seguindo. O animal, que é chamado de “Gato Preto”, aparentemente pertence a uma das casas vizinhas e todos os dias pela manhã marca presença em seu jardim.

Segundo o Metro UK, Sarah contou que o gatinho os acompanha durante as caminhadas matinais pela cidade. Durante os 20 minutos de passeio, cão e gato caminham lado a lado e parecem se divertir.

“Eles são amigos desde que levamos Benji para sua primeira caminhada, aos quatro meses de idade. No começo ele nos seguia a distância. Inicialmente pensamos que ele estava interessado em nós, não no nosso cachorro”, declarou Sarah.

Ela também conta que com o tempo foi deixando Benji sair no jardim para brincar com o gatinho. “Eles correm e se acariciam. Foi aí que percebemos que o interesse dele era em Benji. Ele realmente amou a atenção e eles são inseparáveis desde então. Ele está em nosso jardim todos os dias”.

Amizade entre cão e gato impressiona donos

Segundo Sarah, o gato e Benji se tornam cada vez mais inseparáveis. “Alguns dias ele fica no nosso jardim o dia todo. Ele sempre aparece toda manhã na porta para saírem juntos e se alongar, brinco que é a ioga diária deles”.

Os donos de Benji acham engraçada a interação entre seu cachorrinho e o gato. Sarah ainda ressalta que o animalzinho adora os gatos, especialmente o gato preto. Eles agora tentam encontrar os donos do gato preto para saber mais de sua história.

“Todos os nossos vizinhos só o viram do lado de fora, então não sabemos realmente de onde ele vem.”, disse Sarah. Ela também reforçou que, apesar de não saber o nome do animal, Benji reconhece quando seus donos mencionam o “Gato preto”. “Suas orelhas levantam e ele o procura”.

Sarah diz não saber se o gatinho é tem uma casa ou se foi abandonado, mas caso ele não tenha donos ela pretende adotá-lo de forma que ele e Benji possam ficar sempre juntos.