Adolescente é morto durante briga por celular

Anas Mezenner, de 17 anos, faleceu após sofrer um ferimento profundo causado por uma faca. Anas e outros jovens estavam envolvidos em uma briga por conta de um celular na região de Haringey, norte de Londres. Um outro adolescente foi acusado de cometer o crime.

Conforme notícia divulgada pelo The Mirror, Anas estava participando de uma “briguinha” motivada pela “perda” do celular de um amigo. A briga aumentou de proporção quando três membros do grupo adversário mostraram estar armados com facas.

No celular do jovem acusado de ter causado o ferimento que levou a morte de Anas, foram encontrados diversos vídeos e fotos em que ele posava ou executava movimentos com facas. Após ser preso, ele declarou em uma ligação que queria “o primeiro sangue na lâmina”.

No decorrer de seu julgamento, o adolescente informou onde havia escondido a arma utilizada no crime. Ele também assumiu ter esfaqueado Anas, mas alegou agir em legítima defesa.

Outros dois rapazes, de 14 e 17 anos, admitiram estar perto do local do crime durante a briga, mas negaram qualquer envolvimento na briga.

O júri levou cerca de 12 horas para declarar o réu como culpado de assassinato. Outros dois jovens envolvidos na briga foram condenados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Além da condenação por assassinato, o réu também foi condenado por ferir intencionalmente outro jovem. O rapaz de 14 anos foi absolvido dos crimes julgados. Até o momento a sentença final ainda não foi divulgada.

As imagens de câmeras de segurança foram utilizadas para esclarecer o ocorrido. É possível identificar o momento em que Anas faz uma ligação para os serviços de emergência. Ele foi encontrado pela polícia e levado ao hospital. Apesar do atendimento prestado o jovem faleceu no dia seguinte.

Segundo os amigos de Anas, o confronto foi motivado pelo roubo do celular de um dos rapazes. Eles também alegaram que Anas tinha um martelo em sua mochila, mas que não teve tempo de pegá-lo para se defender.

Os jovens também disseram que os amigos do agressor o incentivaram a cometer o crime gritando para que ele esfaqueasse Anas.

A polícia recuperou duas facas em um carro estacionado próximo ao local do crime, que supostamente estava ligado aos réus. A expectativa é que a sentença seja divulgada no dia 30 de setembro.