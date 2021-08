Vídeo mostra investida feroz de crocodilo contra cachorrinho que matava sede em lago; assista

Quando pensamos em vida selvagem, para um predador, basta um pequeno instante de distração para garantir sua presa, não é mesmo? Se você tem dúvidas sobre a afirmação anterior, circula em um perfil do Instagram um vídeo que traz um exemplo disso.

Ao analisar as imagens, que surpreenderam os internautas e já contam com mais de 110 mil visualizações desde que foram publicadas, pode-se conferir o momento em que um cachorrinho está matando a sede em um lago, quando é surpreendido por um crocodilo que chega quase que de maneira imperceptível e tenta atacá-lo.

Ainda sobre o ponto anterior, vale uma ressalva de que este é um padrão de ataque dos crocodilos, que chegam, na maioria das vezes, silenciosamente, garantindo assim vantagem sobre suas presas.

Em relação ao registro do cachorrinho, por uma pequena diferença de tempo, ele consegue escapar do ataque do réptil, aparentemente sem nenhum ferimento.

#LembreDisso: É importante reforçar que embora algumas pessoas sejam sensíveis às imagens, elas são apenas uma representação da vida selvagem.

Assim sendo, veja a seguir o vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, fique tranquilo e acesse o link).

