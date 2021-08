Vídeo: Com a ajuda de tatuador, mulher dá ‘presente especial’ para namorado que era infiel; confira

Você possivelmente já deve ter escutado alguém dizer que “não existe nada pior do que uma pessoa traída ou com mágoa”, não é mesmo? Sobre esta afirmação, um vídeo compartilhado no TikTok mostra um exemplo do primeiro caso que não saiu nada bem, pelo menos para um homem. Quer entender melhor?

Dividido em dois vídeos, o registro mostra o momento em que uma mulher, cuja identidade não foi revelada, resolve dar uma tatuagem de “presente” para o então namorado. O grande problema nessa atitude “generosa” é que com a ajuda de um tatuador, ela conseguiu com que fosse tatuado nas costas do homem a palavra “infiel”.

Mas, o que ela descobriu?

De acordo com a narração do vídeo e com imagens que podem ser vistas, a mulher descobriu que o namorado a estava traindo com sua melhor amiga, com direito a encontros em uma academia e de lá para um espaço mais reservado.

E para se vingar desta situação, ela deu de presente para o namorado a nova tatuagem, porém como uma mensagem “especial” escolhida por ela.

Quer ver qual foi o resultado? Confira abaixo os vídeos divulgados no TikTok. (Caso não consiga visualizá-los, acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

