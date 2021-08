Hospede é acusado de colocar fogo em cortinas de B&B

Daniel Donoghue, de 31 anos, ateou fogo nas cortinas de um B&B (Bad and Breakfast – Cama e café da manhã) onde estava hospedado. Ele fugiu do local após afirmar que alguém havia entrado em seu quarto e iniciado o fogo.

Conforme divulgado pelo Metro UK, o homem estava hospedado em um B&B e teria se revoltado após a dona do local ter se negado a lavar suas roupas. Uma testemunha disse ao tribunal que viu Donoghue gritando com Julia Harding, proprietária do local, ordenando a ela que lavasse suas roupas.

O promotor do caso, Nicholas Williams, disse que a mulher se recusou e pediu ao homem que parasse de gritar para não incomodar os outros hóspedes. Algum tempo depois, ela viu fumaça saindo do quarto e conseguiu entrar no local com ajuda da chave-mestra. Ela encontrou Donoghue tentando jogar água sobre a cortina em chamas.

A proprietária do local disse que o homem afirmava que alguém havia entrado em seu quarto e iniciado o incêndio, porém o local estava trancado. Donoghue teria saído do local, dando uma cabeçada em Julia que estava no caminho.

Quando o homem retornou ao B&B, foi imediatamente preso pela polícia.

“Eu só queria queimar as cortinas dela”

Em uma entrevista, Donoghue afirmou: “Eu não posso mentir. Foi uma vingança porque ela me irritou. Ela me chamou de psicopata e outros nomes. Eu não queria machucar ninguém, só queria queimar as cortinas dela”.

Julia, por sua vez, declarou que tentava ajudar Donoghue, mas que o comportamento do homem havia piorado durante sua estada no B&B. Ela acrescentou: “Eu o alimentei tarde da noite quando ele disse que estava com fome. Atear fogo nas cortinas parecia um insulto pessoal. Fiquei triste e desapontada por ele não ter mudado para melhor”.

O advogado de defesa do homem alegou que ele tem Asperger e TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), além de uma lesão cerebral decorrente de um acidente rodoviário. O defensor também alegou que o homem sofre de estresse pós-traumático por ter crescido em um ambiente de violência doméstica.

Para o juiz, Donoghue agiu de forma impulsiva e assumiu o risco do incêndio se espalhar para os quartos próximos, que estavam ocupados O homem foi sentenciado a dois anos de prisão pelo crime de incêndio criminoso.