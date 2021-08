Comediante afegão é executado pelo Talibã

Um conhecido comediante afegão foi assassinado pelo esquadrão da morte do Talibã. Enquanto era levado para o local de sua execução, Nazar Mohammad zombou dos combatentes armados que o escoltavam.

Conforme noticiado pelo The Mirror, a filmagem datada do final de julho mostra Nazar, conhecido como Khasha Zwan, sendo escoltado por dois homens armados do Talibã. O caso aconteceu antes do grupo extremista retomar o poder sobre a capital Cabul.

Nazar aparece entre dois homens fortemente armados, no banco traseiro de um veículo. Eles passaram pela cidade de Kandahar, localizada na região sul do Afeganistão.

A organização Human Rights Watch relatou que Nazar foi espancado e baleado várias vezes em uma “morte por vingança”, uma vez que o comediante fazia piadas desafiadoras e zombava do Talibã no TikTok.

Mesmo sendo levado para a execução, o comediante seguiu zombando dos extremistas

O vídeo, divulgado no Twitter, mostra o momento em que Nazar segue zombando dos combatentes. Enquanto ele os ridiculariza, um dos homens bate repetidamente em seu rosto. As agressões não intimidam Nazar.

Öldürülmeden önce ünlü Afgan komedyen #Kashazwan



'İnsanları güldürmek haramdır' diyen Taliban bir komedyeni öldürüyor. pic.twitter.com/NTNVmuMYCT — Şenol Bali (@enolBali1) July 28, 2021

Grupos de direitos humanos confirmaram que Nazar foi morto a tiros por um pelotão de fuzilamento após a gravação do vídeo. O Talibã assumiu a culpa por seu assassinato.

As notícias da morte de Nazar surgiram após relatos de que esquadrões da morte têm ido de porta em porta buscando por aqueles que se opuseram a eles. Acredita-se que os prisioneiros sejam levados a locais de execução.

Outros relatórios sugerem que o grupo extremista não está cumprindo sua promessa de não cometer assassinatos por vingança após a retomada do poder.

Milhares de pessoas ainda tentam fugir desesperadamente do país enquanto o prazo para retirada das torpas americanas está se esgotando.