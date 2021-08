Vídeo chocante registra momento em que lince-pardo selvagem ataca marmota em uma luta pela sobrevivência

Um vídeo chocante registrou o momento em que um lince-pardo selvagem ataca uma marmota em uma luta pela sobrevivência.

A gravação impressionante foi compartilhada recentemente na popular plataforma Reddit.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o lince-pardo ataca a pequena marmota, de forma sucessivas.

Apesar das tentativas de defesa, o animal não consegue se defender suficientemente e acaba virando uma presa.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 600 mil reproduções.

O registro impactante acabou se tornando viral nas redes sociais. Confira vídeo (imagens fortes):

