Jogadoras de futebol feminino do Afeganistão queimam uniformes

Durante o governo do Talibã de 1996 a 2001, muitos esportes eram proibidos. Entre eles estava o futebol. O esporte, que agora é muito popular no Afeganistão, conta com estrelas nacionais e os jogos de futebol feminino e masculino são amplamente transmitidos na TV, fazendo com que os jogadores sejam alvos em potencial do novo regime.

Conforme noticiado pelo Daily Mail, muitos jogadores estão escondidos e temendo serem capturados pelos combatentes do Talibã. A treinadora de goleiros, Wida Zemarai, declarou: “É horrível pensar nisso. Eles próprios disseram que estão lá para fazer a Jihad e que escolhem meninas como escravas sexuais”.

Zemarai e sua família já haviam fugido do Afeganistão em 1992, quando o Talibã estava tomando o país a força. Ela retornou ao país para jogar como goleira a partir de 2014 e agora trabalha como treinadora.

“Digamos que o Talibã reconheça uma jogadora… Eles simplesmente escolhem a jogadora, a torturam e obtêm informações sobre onde as outras estão”, disse Zemarai. Ela ainda acrescentou que as mulheres já foram submetidas a assédio sexual antes, mas o risco com o governo Talibã é ainda maior.

Jogadoras de futebol feminino correm riscos sob o regime Talibã

Khalida Popal, ex-capitã e jogadora, deixou o Afeganistão após receber ameaças de morte em 2011. Ela disse estar sem dormir por conta das preocupações com suas companheiras de equipe que permanecem no país.

Ela foi uma das responsáveis por formar a seleção feminina nacional e tem aconselhado as jogadoras a fugirem de suas casas e queimar fotos e uniformes de futebol. “Tenho encorajado a sair das redes sociais, fugir e se esconder”.

A jogadora ainda afirma estar “de coração partido” por conta da situação. “Trabalhamos para aumentar a visibilidade das mulheres e agora estou dizendo às minhas mulheres no Afeganistão para ficarem quietas e desaparecerem. Suas vidas estão em perigo”.

Confira também:

“Minha geração tinha a esperança de construir o país, deixando preparado para a próxima geração de mulheres e homens. Então comecei, junto a outras jovens, usando o futebol como uma forma de empoderar mulheres e meninas”, afirma Popal.

Ela parou de jogar em 2011 para trabalhar como diretora da Associação de Futebol do Afeganistão, mas por conta das ameaças crescentes ela foi forçada a fugir e pedir assino na Dinamarca, em 2016.

Apesar de estar longe do país, ela continuou ajudando as jogadoras a expor abusos físicos e sexuais, ameaças de morte e estupros que envolveram a liderança da federação do Afeganistão.