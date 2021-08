Garoto de 2 anos morre após ser encontrado ferido em casa

Natalie Steele, de 31 anos, foi acusada de assassinar o pequeno Reid Steele em Bridgend, no País de Gales. O garoto foi levado às pressas para o Hospital após ter sido ferido em casa. Reid não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte.

Conforme notícia divulgada pelo The Mirror, o investigador responsável pelo caso, Detetive Chefe Inspetor Matt Davies declarou: “É um caso angustiante para todos os envolvidos e meus pensamentos estão com a família de Reid, que segue com o apoio de policiais treinados”.

Segundo ele, os processos judiciais continuam em andamento. Para garantir o bom andamento da investigação, Davies também pediu para que as pessoas não façam especulações sobre o caso nas redes sociais.

“Nossa investigação continua e qualquer pessoa que achar que pode ter informações relevantes deve entrar em contato”, declarou. Em seguida, o detetive também pediu para que as pessoas respeitem o momento pelo qual passa a família.

Reid Steel, 2 anos, foi encontrado ferido em casa e levado às pressas ao hospital

A polícia galesa divulgou um comunicado feito pela família do menino, onde ele foi descrito como sendo “uma criança feliz, linda, maravilhosa e inteligente”. Na declaração emocionante, a família ainda descreveu os gostos do menino, reforçando que ele era uma “criança amável e que gostava de falar com qualquer pessoa”.

Apesar dos pedidos de Davies, a comunidade local se manifestou em um grupo de Facebook, lamentando a morte da criança e oferecendo apoio à família.

Após a postagem, os moradores mobilizaram a realização de uma homenagem em um gramado localizado na propriedade onde ocorreu o crime. As homenagens em memória de Reid foram deixadas no quintal da casa e grupos religiosos locais se organizaram para realizar celebrações em sua memória.