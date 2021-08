Assassinato brutal de pedófilo: detentos cortaram pênis, colocaram em sua boca e arrancaram o coração

O pedófilo Alex Sandro de Souza Mota tinha 30 anos e havia sido condenado após estuprar sua enteada de 5 anos. Seu corpo foi encontrado pelos agentes da Penitenciária Estadual de Cruzeiro de Oeste (PECO), em Cruzeiro de Oeste, no Paraná.

Souza Mota, que cumpria uma longa pena, foi encontrado numa cela rodeado pelo próprio sangue, como detalhado pela rádio Mitre.

Os detentos cortaram o órgão genital de Alex e colocaram dentro de sua boca. Ao mesmo tempo, eles abriram o peito e extraíram o coração do indivíduo, deixando o órgão ao lado de seu corpo.

Alex Sandro havia sido condenado a 23 anos de prisão após ser acusado de pedofilia e declarado culpado de estuprar a filha de sua ex-companheira.

Como detalhado pela página, a investigação determinou que o pedófilo foi morto por três internos entre 22 e 30 anos.

Ainda de acordo com as informações, a arma do crime foi uma escova de dentes, que eles afiaram no local.

Então eles o esfaquearam e enquanto ele estava sangrando, fizeram os demais cortes, retirando pênis e coração. Confira:

