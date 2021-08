Trabalhador sobrevive milagrosamente após acidente impressionante

Um jovem de 24 anos sobreviveu milagrosamente após ser atingido por uma barra de ferro que caiu do vigésimo andar do canteiro de obras. A barra de metal perfurou seu crânio e atravessou seu cérebro, fazendo com que trabalhadores e médicos desacreditassem na possibilidade de sobrevivência.

Conforme publicado pelo The Mirror, o rapaz, que trabalhava no ramo da construção civil, ouviu seu nome ser chamado e quando olhou para cima viu a barra de metal caindo em sua direção. Segundo outros trabalhadores, a haste se soltou de repente antes de cair em direção ao rapaz.

O jovem foi levado às pressas para o hospital, em Ghaziabad, norte da Índia, onde fotos e exames de imagem revelaram a extensão total de seus ferimentos. Para auxiliar no resgate, outros trabalhadores cortaram partes da barra de metal, que ao todo possuía 6 metros.

Rapaz sobrevive de forma milagrosa

Após dar entrada no hospital, o jovem foi submetido a uma cirurgia de emergência que levou cerca de quatro horas para ser finalizada. Durante o procedimento, metade de seu crânio foi removido para evitar mais danos ao cérebro.

Segundo o neurocirurgião, Abhinav Gupta, o rapaz teria uma chance de sobrevivência de 90% após a cirurgia. No entanto, nos próximos meses um novo procedimento será necessário para colocar o fragmento do crânio no lugar.

Confira também:

Segundo uma fonte local, o lado esquerdo do corpo do rapaz ficou paralisado após a cirurgia. O incidente aconteceu em 31 de julho.

Conforme divulgado pelos médicos, o jovem já respira sem ajuda de aparelhos e consegue abrir os olhos. Ele ainda precisará de fisioterapia e reabilitação para auxiliar nos cuidados de seus ferimentos.