Jovem é acusado de esfaquear um vendedor de flores que foi namorado de sua falecida mãe

James Peppiatt, de 21 anos, foi acusado de assassinar o vendedor de flores Tony Eastlake, de 55 anos, no dia 29 de maio. Tony era dono de uma banca de flores em Islington, região norte de Londres. Ele foi fatalmente esfaqueado no coração.

Após comparecer ao tribunal, James foi oficialmente acusado pelo assassinato e teve a data provisória de seu julgamento marcado. O jovem deverá ser julgado em julho de 2022.

Tony mantinha sua barraca de flores na estação de Essex Road desde os seus 14 anos e era conhecido por todos na região. Ele teria tido um relacionamento amoroso com a falecida mãe de James, Alicia Callaghan.

Conforme noticiado pelo Metro UK, o relacionamento teria terminado após a morte de Alicia, que cometeu suicídio no dia 1ª de abril.

Filha presta homenagens a vendedor de flores morto

A filha de Tony, Paige, prestou homenagens a seu pai durante uma vigília emocionante que ocorreu após o assassinato. Ela declarou emocionada: “Não foi apenas meu pai, foi meu irmão gêmeo, meu melhor amigo e ter todos vocês aqui hoje é o que vai me ajudar a superar isso”.

Em um comunicado, a família de Tony declarou estar de coração partido com sua perda em meio a trágica circunstância.

“Um homem que era amado por todos na comunidade de Islington, que é lembrado como gentil, atencioso e que sempre estava rindo, mas o mais importante, um pai que deixa para trás uma família devastada”.

O comunicado continua reforçando a dedicação de Tony a seu trabalho, “Ele trabalhou na barrada de flores na Essex Road desde os 14 anos. Estava lá com chuva ou sol, sempre amigável e com um sorriso no rosto”, finalizou.