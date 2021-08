Alerta sobre asteroide gigante que passará próximo à Terra neste mês de agosto

A NASA (Agência Espacial Americana) emitiu alerta recentemente sobre um novo asteroide gigante que passará próximo à Terra.

Denominado oficialmente como ‘2021 PT′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta no dia 29 de agosto.

Como revelado pelo site NASA, ‘2021 PT’ tem um diâmetro aproximado de 240 metros (dimensão pode variar).

O asteroide colossal tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol.

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade.

Segundo as informações, apesar da proximidade no espaço (alertada pela NASA), felizmente, não há risco de colisão.

Conforme informado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Como revelado, espera-se que o asteroide passe pelo nosso planeta com segurança.

Uma captura de tela do diagrama orbital do site do CNEOS pode ser vista abaixo e mostra o ponto mais próximo da Terra. Confira:

Reprodução – NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Outro gigante asteroide no mês de setembro

A NASA também emitiu alerta sobre outro asteroide que passará próximo à Terra no mês de setembro.

O corpo celeste também trafega atualmente em altíssima velocidade.

Denominado oficialmente como ‘2021 NY1′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta no dia 22 de setembro.

Como revelado, ele tem um diâmetro aproximado de 290 metros. Pertencendo ao grupo ‘Apollo’, o corpo celeste também trafega atualmente em altíssima velocidade.

Reprodução – NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Objeto potencialmente perigoso

Ainda de acordo com informações, um objeto potencialmente perigoso ou PHO é como são denominados os asteroides próximos da Terra ou os cometas com uma órbita de tal forma que tem o potencial para fazer aproximações ao nosso planeta.

Normalmente possui um tamanho grande o suficiente para causar danos regionais significativos no caso de um impacto.

Um objeto potencialmente perigoso, com uma órbita razoavelmente bem determinada pode ser conhecido por não ser uma ameaça para a Terra para os próximos 100 anos ou mais.

Texto com informações da NASA

