Um vídeo registrou o momento dramático em que um cachorro maior ataca um cão menor em uma cafeteria nos Estados Unidos.

Todo o incidente foi capturado por uma câmera, como detalhado pelo site WPLG Local 10 recentemente.

O dono do cachorro também foi mordido e acabou tendo que tomar uma vacina anti-rábica.

No vídeo, um cachorro preto é visto partindo para o ataque, causando caos no tranquilo estabelecimento comercial.

O jovem Zach Jefferson é visto tentando abrir a boca do atacante canino para salvar seu animal de estimação de algo terrível.

Reprodução YouTube

Vídeo registra momento dramático em que cachorro maior ataca poodle em cafeteria: ‘mordia e não soltava mais’

Quando o cão menor finalmente consegue sair do perigo, o dono do outro cão simplesmente sai de cena rapidamente, em uma fuga.

Luna, que é um cachorrinho de um ano, sobreviveu ao ataque, mas acabou com graves feridas e agora está se recuperando.

Ainda de acordo com as informações, o caso dramático aconteceu no sul da Flórida no mês passado. Confira vídeo (imagens fortes):

