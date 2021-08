Vídeo mostra como píton assusta cinegrafista com bote

O fundador do santuário de animais Reptile Zoo, Jay Brewer, voltou a se tornar viral nas redes sociais com um vídeo que mostrou o bote de uma grande cobra píton na direção de um cinegrafista.

No lugar que fica na Califórnia, as interações com cobras grandes frequentemente impressionam os seguidores do Instagram @jayprehistoricpets.

Confira as imagens:

De acordo com o The India Express, recentemente um vídeo da píton dando botes seguidos em Brewer também se tornaram virais.

Confira mais:

No vídeo curto, que obteve mais de 1 milhão de visualizações, a píton está em cima de uma mesa e tenta atacar o cuidador.

Anteriormente, uma gravação também revelou como Brewer carrega uma cobra de 113 kg nos ombros pelo recinto.