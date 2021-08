Vídeo impressionante registra momento em que jovem ignora perigo e desce tobogã gigante de bicicleta

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um jovem ignora o perigo e desce um tobogã gigante de bicicleta.

O registro cheio de adrenalina, protagonizado por Ryan Taylor, foi compartilhado recentemente no Facebook.

Nas imagens, é possível ver que Taylor entra em um parque aparentemente fechado, de forma não autorizada.

Utilizando uma bicicleta especial para a manobra, ele desce o tobogã que estava desativado, e sem água na piscina.

Reprodução Facebook

O vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 43 milhões de visualizações. Confira vídeo impressionante:

BMX RIDER BREAKS INTO WATERPARK! BMX rider breaks into a closed waterpark! 🤣😱 Thnx to @RyanTaylor Publicado por Supercar Blondie en Jueves, 5 de agosto de 2021

