Militar afegã treinada pelos EUA queima uniforme

Uma militar afegã, que foi treinada pelos Estados Unidos, queimou seu uniforme e alertou outras pessoas em um relato angustiante sobre a vida sob o regime do Talibã. Kubra Behroz, de 33 anos, compartilhou suas experiências no país que agora se encontra sob controle do grupo extremista.

Ela ingressou no exército em 2011 e foi treinada em um programa militar americano. Kubra mora em Cabul com seu marido, Taleb, e seus filhos Sami e Sara. Recentemente ela precisou queimar seu uniforme após ver no Facebook que o Talibã executou publicamente uma policial na província de Kunduz.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Kubra escreveu: “Queimei meu uniforme no quintal do lado de fora. O Talibã assumiu o parlamento. Nossa vida acabou. Estamos pensando no que fazer a seguir”.

Ela continuou com o desabafo: “Estou em uma lista de pessoas que deveriam ser evacuadas por causa do meu trabalho, mas não tem voo. O aeroporto está lotado de pessoas tentando sair. Ouvi dizer que algumas pessoas seguravam os aviões enquanto eles decolavam e caim para morte”.

Militar afegã foi treinada em programa militar norte-americano

Milhares de afegãos tentam fugir do país apenas uma semana depois que o Talibã assumiu o controle. A situação da família de Kubra vem ficando cada vez mais angustiante. “Sara e Sami ficam pedindo para sair. Sami fica perguntando quando iremos para casa. Eu disse a ele que logo poderíamos estar entrando em um avião e ele está muito animado”.

A família não conseguiu entrar no aeroporto por causa da multidão que está nos arredores do aeroporto internacional de Cabul. “Não pudemos nem mesmo entrar no aeroporto por causa da multidão, milhares de pessoas, a maioria sem visto ou passaporte, estavam apenas tentando sair”.

Ela ainda informou que rumores levaram a multidão a cercar o aeroporto. “Eles ouviram rumores de que se você simplesmente aparecer, os estrangeiros vão levá-lo para fora. Foi um caos, Sara e Sami estavam apavorados e chorando. Sami desmaiou. Eu vi uma criança quebrar a perna no esmagamento, então tivemos que ir embora. Nosso tempo está se esgotando”.

A família seguiu para casa de um amigo por segurança. Segundo Kubra, o Talibã está revistando as casas das pessoas em busca de inimigos.