Um vídeo engraçado que registrou um gatinho fofo tentando ‘imitar’ criança brincando se tornou viral nas redes sociais.

O registro foi compartilhado recentemente no Twitter pela página @itimaliasof, com quase 1 milhão de seguidores.

Nas imagens, uma menina aparece dando uma pequena estrelinha dentro de uma residência.

Rapidamente, o pequeno animal parece tentar imitar o gesto da dona e acaba levantando as patinhas.

Reprodução Instagram

Gatinho tenha imitar criança brincando e registro fofo se torna viral nas redes sociais

O vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 300 mil reproduções. Confira vídeo:

eu te amo gatinho que faz estrelinha eu te amo pic.twitter.com/zc4s6J4K6I — iti malias (@itimaliasof) August 19, 2021

