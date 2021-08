Acusados de estupro são liberados e vítima de 18 anos comete suicídio

Eda Nur Kaplan, de 18 anos, morava em Ancara, na Turquia. Antes de cometer suicídio a jovem deixou uma mensagem de voz para sua mãe dizendo estar “destruída” após descobrir que os homens, que ela havia acusado de estupro, foram liberados.

Conforme divulgado pelo The Mirror, a jovem teria tirado a própria vida uma semana depois de registrar queixa de agressão sexual contra os dois homens. Ela escreveu uma carta de despedida para sua família e se jogou de um apartamento no 15º andar na cidade turca de Ancara.

Os vizinhos do bloco em que Eda morava com sua irmã mais velha ligaram para os serviços de emergência, mas os paramédicos a declaram morta no local.

A jovem alegou ter sido vítima de estupro dias antes de cometer suicídio

Uma semana antes de seu suposto suicídio, a jovem teria prestado queixa contra dois homens. Ela teria alegado que eles abusaram sexualmente dela enquanto consumiam bebidas alcoólicas com ela e sua irmã.

Após exames médicos para comprovar o incidente, os médicos não encontraram evidências físicas de agressão sexual. Um dos suspeitos foi preso após a vítima informar seu nome à polícia. O segundo homem foi preso após ter sido mencionado no interrogatório do primeiro suspeito.

Os homens foram liberados após a coleta dos depoimentos. Ao saber da liberação dos suspeitos, a jovem enviou mensagens para sua mãe antes de tirar a própria vida. “Mãe, é sua garotinha, não aguento mais, eles destruíram sua filha (…) Eu amo muito todos vocês, cuidem-se. Eu não poderia fazer isso, mas o melhor ainda está por vir para vocês”.

Eda foi sepultada no dia 08 de agosto. Seu corpo foi submetido a uma autópsia. Os suspeitos pelo crime de estupro estão detidos desde a morte de Eda.