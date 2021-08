Um vídeo registrou o momento em que um idoso surpreende e vence uma competição de flexões com apenas um braço.

A situação inusitada aconteceu enquanto as pessoas esperavam do lado de fora de um salão de sinuca.

O idoso se aproximou de um grupo de jovens e apostou que nenhum deles conseguiria vencê-lo.

Os jovens, confiantes, aceitaram a aposta e o resultado fica registado no vídeo, como detalhado pela CNN.

Reprodução Instagram

VÍDEO: idoso surpreende e vence competição de flexões com apenas um braço; assista

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu na cidade de Vancouver, no Canadá.

O registro viral já conta com mais de 120 mil visualizações nas redes sociais. Confira vídeo:

LEIA TAMBÉM: