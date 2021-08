Homem é acusado de assassinar um bebê de 10 meses

A pequena Aiman Abbas Toor foi encontrada sem respostas a estímulos em uma casa em Farnworth, Bolton, no dia 1º de novembro de 2019. Ela foi levada ao hospital, mas o quadro foi irreversível. Somente dois anos depois de sua morte um acusado foi detido.

Conforme reportagem do The Mirror, na época do crime um homem de 22 anos foi preso, suspeito de ter assassinado a criança. Contudo, ele foi liberado e permaneceu sob investigação.

Quase dois anos depois do crime, a polícia informou que Ali Zain foi acusado pelo assassinato da menina e está sob custódia. Ele aguarda julgamento e deverá se apresentar ao tribunal nos próximos dias.

Apesar da prisão do acusado, a investigação deve continuar

Logo após a morte da criança, a Polícia da Grande Manchester iniciou o processo de investigação passando de casa em casa nos arredores de onde o crime aconteceu. O detetive e inspetor chefe Stuart Wilkinson declaro na época: “Antes de mais nada, quero estender minhas sinceras condolências à família desta garotinha, que está sendo apoiada por policiais treinados neste momento incrivelmente difícil”.

Confira também:

Os vizinhos, que pediram para não serem identificados, relataram ter percebido uma movimentação anormal na vizinhança. “Vimos os paramédicos e a polícia chegarem. A polícia não nos disse o que aconteceu”.

Outro morador da região acrescentou: “Eu estava fora quanto tudo aconteceu. Só percebi o que tinha acontecido quando vi a notícia nos jornais pela manhã. Como mãe, acho horrível o que aconteceu. É muito triste”.

Apesar da prisão do suspeito, a investigação segue em curso.