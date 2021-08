Um vídeo registrou um encontro fascinante de pescadores com um grupo de orcas predadoras próximo da costa em região turística no Chile.

Como detalhado pelo site Cooperativa, o encontro ocorreu no último domingo (15), na região chilena de Valparaíso.

O grupo de pessoas presenciou o avistamento espetacular de orcas na praia turística Los Lilenes.

“Um momento único e muito emocionante, podendo observar o comportamento desses grandes odontocetos durante a caça”, disse @Weathering_tourism, que compartilhou o vídeo.

Vídeo registra fascinante encontro de pescadores com grupo de orcas predadoras próximo da costa em região turística

O registro rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a publicação já conta com quase 150 mil visualizações. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: