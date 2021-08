Caso von Richthofen: o detalhe banal que entregou o crime de Suzane e dos irmãos Cravinhos

O filme “A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais”, que pretende contar os detalhes do caso von Richthofen, será estreado em 24 de setembro na Amazon Prime Video e se tornou um dos assuntos mais comentados.

Pensando nisso, o portal Aventuras na História, relembrou o detalhe banal que entregou os culpados do assassinato que chocou o Brasil em 2002.

“A coisa toda começa a cair quando o cunhado dela, que já sabíamos que não era policial, comprou uma moto. Mas como ele comprou uma moto? Com que dinheiro, já que ele não trabalhava?”, relembrou o investigador Robson Feitosa, que assumiu o caso na época.

O irmão mais velho de Daniel Cravinhos era mecânico na época e havia comprado uma moto Suzuki 1.100 cilindradas, cerca de dez horas depois do assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, mortos com marretadas na cabeça.

“Então, puxando, a gente descobre que quem deu esse dinheiro para a compra da moto foi a Suzane. Era uma moto grande. Assim, vai fechando o cerco, as contradições aparecem e a coisa toda cai”, entregou o investigador.

A compra foi feita por um laranja, que pagou a moto com 36 notas de 100 dólares à vista, dinheiro retirado de uma maleta de Manfred, que ficava no escritório dentro da mansão no Brooklin, em São Paulo.

Após as contradições dos acusados, Cristian Cravinhos confessou o crime. O casal Daniel e Suzane foi detido e assumiu a participação no crime em seguida.

