Boneca assombrada se movimenta e causa medo em quem a conhece

“Um dia, todos as crianças acordaram de noite e contaram ao pai que viram Letta caminhando pela casa”, disse a Youtuber Jessii Vee.

O australiano Kerry Walton mantém a boneca batizada por Letta e o fato tem gerado inúmeros vídeos e registros que viralizaram na Internet. Ele achou Letta debaixo de uma casa considerada mal-assombrada na cidade de Wagga Wagga, em Nova Gales do Sul, na Austrália, há quase meio século e cuida dela desde então.

Kerry disse ao Warwick Daily News: “Acho que ele anda à noite, viemos aqui como uma nova casa e nunca ouvi tantas coisas estranhas em minha vida”. Há relatos de que Letta se movimenta.

Leia mais sobre histórias assustadoras:

A Youtuber Jessii Vee gravou um vídeo somente sobre Letta, que também é conhecida por “Letta Me Out”. No vídeo, ela diz: “Kerry achou a boneca em uma casa abandonada, trouxe para casa e coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de posição, marcas estranhas apareciam no chão e os filhos dele reclamavam de constantes pesadelos. Um dia, todos as crianças acordaram de noite e contaram ao pai que viram Letta caminhando pela casa”.

Letta é feita de madeira entalhada, tem cabelo humano e tem cerca de 200 anos. Kerry Walton frequentemente realiza eventos para que as pessaos possam visitar Letta e cobra cinco dólares por foto com a boneca.