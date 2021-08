Adolescente de 15 anos é morto em sua própria casa

O jovem Sebastian Kalinowsk, 15 anos, foi encontrado inconsciente em sua casa,localizada em Leeds Road, Huddersfield. Sua mãe, Agnieszka Kalinowska, 34 anos, e Andrezej Latoszewski, de 37 anos, foram acusados de assassinar o adolescente.

Conforme divulgado pelo The Mirror, a polícia de West Yorkshire confirmou que Agnieszka era mãe do adolescente. Até o momento não foram divulgados dados aprofundados da investigação sobre motivações do crime.

Os oficiais estão buscando por pessoas que conhecessem o jovem para traçar um perfil familiar e tentar entender o que levou ao assassinato. A família estava no Reino Unido a pouco tempo e possuía um entendimento limitado do idioma, bem como um convívio social limitado.

Casal é acusado pela morte de adolescente

Na última sexta-feira a polícia foi acionada pelo serviço de ambulância após Sebastian ter sido encontrado inconsciente. Mesmo com o tratamento médico o jovem não sobreviveu e foi declarado morto no local.

Os exames mostraram diversos ferimentos físicos. Como resultado das primeiras investigações sua mãe, Agnieszka e um homem foram presos pelo crime.

Tony Nicholson, detetive responsável pela investigação declarou: “Estamos continuando a desenvolver uma série de investigações sobre a morte de Sebastian. É uma investigação de assassinato. Um homem e uma mulher foram acusados, estamos limitados no que podemos dizer para preservar a integridade do processo judicial”.

O detetive também reforçou que busca por pessoas que conheçam ou tiveram contato com o jovem para poder captar informações sobre seu estilo de vida e sua personalidade. “Também estamos em contato com a família dele na Polônia e sabemos que ele estava na Inglaterra há pouco tempo, tendo conhecimento limitado do idioma”.

A investigação segue com os principais suspeitos sob custódia.