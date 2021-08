Vídeo impactante mostra resultado de tentativa frustrada de jaguar em comer porco-espinho; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore, um vídeo traz mais um registro de como funciona o reino animal e de como algumas situações podem acabar fugindo do controle de alguns predadores.

Aos que ficaram curiosos, o registro, que ultrapassou 500 mil visualizações em menos de um dia de divulgado, mostra o resultado de uma tentativa frustrada de um jaguar em comer um porco-espinho.

Na gravação, que tem repercutido entre os internautas, é possível ver como o felino vai aos poucos tentando se livrar dos enormes espinhos, até que em um determinado ponto da gravação, ele deixa o local e segue seu caminho.

Não foram revelados detalhes se o animal sofreu algum ferimento grave devido aos espinhos presos em sua pele.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Embora as imagens sejam consideradas fortes por alguns, elas nada mais são do que um registro de como funciona o reino animal e de como as espécies se comportam para assegurar sua sobrevivência.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

