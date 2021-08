Menor bebê do mundo tem alta após 13 meses de seu nascimento

A pequena Kwek Yu Xuan, nascida em junho de 2020, ficou conhecida como o menor bebê do mundo. Ela pesava somente 212 gramas no momento de seu nascimento. Após 13 meses hospitalizada, a criança teve alta contrariando expectativas médicas.

Conforme noticiado pelo Infobae, o hospital, onde a pequena permaneceu em recuperação ao longo de seu primeiro ano de vida, anunciou com felicidade a alta da bebê. Ela alcançou o peso de 6,3 quilos, sendo suficiente para continuar sua recuperação em casa.

Conforme registros da Universidade de Iowa, o menor bebê já registrado foi uma criança alemã que nasceu em 2016 pesando 230 gramas. No livro dos recordes o título pertence a um menino americano nascido em 2018, pesando 254 gramas.

Yu Xuan nasceu após uma cesariana de emergência quando sua mãe tinha somente 25 semanas de gestação. Uma gravidez sem intercorrências dura normalmente 40 semanas e os recém-nascidos pesam em torno de 2,700kg a 4,5kg.

Ao longo dos 13 meses na terapia intensiva neonatal, a menina contou com diversos tratamentos e equipamentos para garantir sua sobrevivência. Aos poucos ela foi se tornando cada vez mais ativa, mostrando-se “um raio de esperança em meio à confusão”, considerando que seu nascimento ocorreu em meio a pandemia de covid-19.

“Contra todas as probabilidades, com as complicações de saúde presentes em seu nascimento, ela inspirou as pessoas ao redor com sua força”, comunicou o hospital. “Estamos felizes por essa pequena lutadora e por sua família, além de orgulhosos pelo atendimento prestado por nossa equipe”.

Apesar da alta, a criança permanece com um caso de doença pulmonar crônica e hipertensão pulmonar, condições associadas ao parto extremamente prematuro. Os médicos esperam que ela se recupere com o passar do tempo.

Seus pais,Kwek Wee Liang e Wong Mei Ling, agradeceram à equipe do hospital por todo suporte. Inicialmente os planos eram que Yu Xuan nascesse na Malásia, mas devido a um quadro de pré-eclâmpsia o parto prematuro foi realizado com 24 semanas de gestação.

Um estudo realizado pela Universidade de Iowa aponta que a sobrevivência de bebês nascidos antes da 28 semana de gestação é extremamente rara. A pequena Yu Xuan ainda tem um longo caminho até estar completamente recuperada.