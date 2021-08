FOTOS: assaltante beija vítima para que ninguém perceba que ele está roubando; fingiu que eram conhecidos

Uma situação inusitada aconteceu recentemente em uma cidade na Argentina e foi protagonizada por um assaltante atrevido.

O homem entrou para roubar uma loja comercial com uma técnica que deixou compradores e autoridades indignados.

O sujeito foi capturado por uma câmera de segurança enquanto assaltava uma funcionária que trabalhava naquele momento no complexo.

Mas, para passar despercebido, a certa altura ele se aproximou dela e a beijou no rosto, fingindo ser conhecido, como detalhado pelo site Meganoticias.

“Ele fez isso para que a outra pessoa não percebesse o que estava fazendo e fosse embora como se nada, porque saiu andando, nem saiu correr “, comentou a mulher afetada.

Ainda de acordo com as informações, as imagens deixam claro que o homem não era conhecido da pessoa afetada.

Apesar de ser um local movimentado, o agressor não hesitou em cometer o roubo, o que também causou incômodo devido ao ‘modus operandi’. Confira:

